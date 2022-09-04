После «флага» в небе над Петербургом шоу продолжила «зелень». Магнитные бури усиливаются

Суббота в Петербурге, хоть и была холодной, принесла много красоты. День начался с гало и паргелия, закончился потрясающим закатом с демонстрацией очередного «флага», а ночью можно было наблюдать северное сияние.
Своими кадрами петербуржцы делятся в соцсетях 4 сентября. Несмотря на облачность, зелёные переливы были хорошо заметны.
Если в ближайшие ночи в Ленобласти будет ясно, есть шанс увидеть аврору снова: магнитные бури усиливаются.
«Обстановка в околоземном пространстве становится более возмущенной — магнитные бури усиливаются, и в течение последних 6 часов достигают уровня G2, что соответствует средним магнитным бурям», — предупреждает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.