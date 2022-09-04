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    В оружейном магазине в Казахстане сдетонировали боеприпасы. Четыре человека погибли

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    В Казахстане погибли четыре человека из-за детонации боеприпасов в оружейном магазине, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры республики 4 сентября.

    «Пострадало 7 работников магазина, 4 погибли, 3 получили ожоги и госпитализированы», — говорится в сообщении.

    Пожар случился 3 сентября в магазине «Оружейная палата» в городе Костанай на севере страны. Огонь перекинулся на магазины автозапчастей и столовую, а также распространился на соседние дома и повредил несколько автомобилей. Ранее спасатели извлекли тела двух погибших из-под завалов.

    Ранее сообщалось о лесных пожарах на севере Казахстана. В них пострадали 10 человек, один погиб. Из ближайших сел эвакуировали 1 841 человека. Генеральная прокуратура страны начала расследования по факту масштабных возгораний.

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