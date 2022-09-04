«Кольца власти». Олимпиада стриминговых достижений про крепкую дружбу с тещей

Самый дорогой сериал в истории стартовал на стриминговой площадке Amazon Prime Video. Критики хвалят «Кольца власти» за масштаб и амбициозность, а зрители — забрасывают гнилыми помидорами на рейтинговых сервисах. Знатокам первоисточника перед просмотром стоит запастись валидолом: это кино сделали не для них. А для кого — вот в чем вопрос.



Фото: Кинопоиск Поделиться Поделиться





В Средиземье закончилась война, но вот-вот начнется новая. Саурон уже бывал бит, но не добит. Галадриэль повоевала и теперь терзается посттравматическим расстройством и смутными сомнениями. Предки хоббитов живут как придется, но умеют читать, писать и предчувствовать глобальные катастрофы. Гномы сидят так глубоко в своих горах, что про них можно забыть. Если вам немного за тридцать и имеется ребенок от первого брака, все еще есть надежда закрутить роман с эльфом.



The Wall Street Journal подсчитал, что первый сезон «Колец власти» обошелся Amazon в 715 млн долларов. Из них четверть миллиарда ушли на покупку прав на франшизу «Властелин колец». Каждый эпизод стоил около 89 млн долларов. «Кольца власти» — совместный проект Amazon Studios с компаниями Tolkien Estate, Tolkien Trust, HarperCollins и кинокомпанией New Line Cinema, которая выпустила оригинальную трилогию Питера Джексона, а спустя несколько лет еще три фильма по мотивам «Хоббита». Питер Джексон, кстати, со всем тремя своими картинами уложился в 281 миллион долларов. За двадцать лет ставки существенно выросли, спецэффекты усовершенствовались, а зрители научились отличать незабудку от всяких неприятных субстанций. Или думают, что научились — и уверенно лепят «Кольцам власти» чудовищно низкие оценки. На Metacritic 37 критиков выставили сериалу 71 балл из 100 возможных. А около 1300 зрителей «нарисовали» всего 2,4 из 10. Аналогичные результаты показывает помидорометр на сайте Rottentomatoes: критики признали «Кольца власти» на 84% «свежими» (на основе 230 голосов профи), а вот по мнению 13,5 тысячи простых пользователей, кинцо с гнильцой — у сериала всего 37% положительных отзывов. Можно подумать, команда, собранная Amazon Studios, сделала авторское кино для умных. А вот исполнительный продюсер сериала Линдси Вебер обещала, что будет «Толкин для всех» — и тут же нашлись обиженные.



Джексон, кстати, был совсем не против снять «Кольца власти», о чем честно рассказал в подкасте Hollywood Repoter's. Но ему даже не прислали сценарий. Специалист по творчеству Толкина Томас Шиппи, поначалу подключившийся к процессу, быстренько отошел в сторонку. Примета, как говорится, была самая дурная. А работать над сценарием и производством проекта, в который вбиты сотни миллионов долларов, пригласили буквально ноунеймов. Патрик Маккей и Джон Ди Пейн ждали своего звездного часа 20 лет и за это время ни разу не засветились в крупнобюджетных проектах. Блокбастер в их совместной творческой биографии был только один — «Стартрек: Бесконечность», и то их даже в титрах не помянули. А еще в 2014 году они писали сценарий для ремейка «Флэша Гордона». Не помните такой фильм? Ничего удивительного. Сейчас этот же сценарий пишет на свой лад Тайка Вайтити (да, «Тора» ему было мало).



Но больше, чем все эти тревожные звоночки, публику взбесил подбор актеров и очевидное игнорирование канона, едва в сети появились первые изображения персонажей. Особенно возмутила толкинистов старой закалки звезда Феанора на доспехах эльфийской владычицы Галадриэль (тем самым команда сериала показала, что игнорирует важные для вселенной Толкина нюансы взаимоотношений между героями) и отсутствие бороды у женщин-гномов (которая мало того, что им положена, так еще и отлично ложится в современный западный тренд на равные возможности и всяческое разнообразие).



Именитых актеров среди исполнителей ролей нет. Пожалуй, самое знакомое лицо у матери-одиночки из рода людей по имени Бронвин. Ее играет американка иранского происхождения Назанин Бониади, которую любители стримингов могли наблюдать в сериалах «Родина», «Анатомия страсти» и «Как я встретил вашу маму». Бронвин — романтический интерес лесного эльфа Арондира в исполнении пуэрториканца Исмаэля Круса Кордовы. На роль юной Галадриэль (200 лет по эльфийскому календарю — не возраст) взяли валлийку Морфидд Кларк, в фильмографии которой занятным образом соседствуют кинокартина «Гордость, предубеждение и зомби» и сериал «Патрик Мелроуз». Роберт Арамайо играет Элронда. В 2016 году Аромайо засветился в образе юного Неда Старка во флешбеках о происхождении Джона Сноу в «Игре престолов». Темнокожие актеры присутствуют, кажется, во всех расах, придуманных Профессором (кроме разве что орков, но там столько грима, что это не точно). Афробританца Ленни Генри (озвучивал засохшую голову в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана») продюсеры сделали старейшиной деревни предков хоббитов — мохноногов. А театральную актрису Софию Номвете — гномьей королевой из Кхазад-Дуна. По части отработки тренда на разнообразие «Кольца власти» многократно превзошли «Ведьмака» (там человечеству впервые показали абсолютно черного эльфа) и «Дом дракона» (в котором на чернокожего актера Стива Туссена надели белый парик).



Но в случае с миром, созданным Толкином, есть, как говорится, нюанс. Там, в отличие от средневековой Польши или старой Валирии, чернокожие люди были. Они ездили на «олифантах» и воевали за Мордор. Соответствующие кадры имеются и в джексоновском «Возвращении короля» 2003 года, но в эпоху BLM о таком даже вспоминать неприлично.

Логика кастинг-менеджеров понятна: современные мифы должны быть универсальны для всех членов общества, вне зависимости от пола и расы. Чернокожие дети, в конце концов, тоже хотят играть в эльфов, хоббитов или гномов, почему бы не дать им для этого подходящие ролевые модели. А заодно объединить самых разных людей, сделав того самого «Толкина для всех».



В первых двух эпизодах «Колец власти» сюжет разгоняют за счет межрасовых взаимодействий: эльфов с гномами, людей с эльфами, мохноногов с загадочной гуманоидной сущностью, сильно напоминающей белого цисгендерного мужика. Кажется, создатели «Колец власти» вот-вот замахнутся на «проблему орков», обозначенную отцом «Игры престолов» Джорджем Мартином. Действительно, а как же орки? Что с ними делать после победы добра над злом: устраивать тотальный геноцид или принять в дружную семью народов Средиземья? Может, они тоже хотят в межрасовые браки, но всем почему-то интересно скрещиваться только с эльфами.

Впрочем, команда сериала вряд ли заглядывает так глубоко. Шоураннеры работают с материалом весьма топорно. История, написанная по мотивам книг Толкина, выдает странные сближения. Например, Элронд, служащий кем-то вроде придворного пиарщика, нежно дружит с Галадриэль. Которая, согласно первоисточнику, приходится ему тещей. Впрочем, у этих остроухих все не как у людей. Но даже это не объясняет, почему эльфийский кузнец Келебримбор (в исполнении британского актёра Чарльза Эдвардса) выглядит так, словно годится в праотцы Галадриэль. Женщине, у которой его дедушка, Феанор, трижды просил локон волос, а она трижды не дала. Да, у эльфов был пунктик насчет волос, они их очень ценили и берегли. Так что совершенно непонятно, почему в «Кольцах власти» большинство эльфов носит короткие стрижки. Может, это тонкий умысел шоураннеров — не показывать высшую расу чрезмерно высшей и волосатой, чтобы не задеть чувства тех, у кого не растет? Так много вопросов, так мало ответов.



Судить «Кольца власти» с точки зрения первоисточника бессмысленно. Amazon не выкупал прав на «Сильмариллион», так что авторы сценария вряд ли эту книгу даже читали. Зато можно порадоваться красивым панорамам, полетам камеры над знакомыми по фильмам Джексона локациями, атмосферной музыке и проработке деталей костюмов и быта персонажей. В отличие от того же «Дома дракона», «Кольца...» можно смотреть с детьми и пожилыми родственниками.

Огромные деньги вложены в сериал, чтобы продать публике сказку на выходные и подписку на стриминг, а не какие-то глубокие смыслы. Так что можно не опасаться, что «Кольца власти» станут современным иносказанием о мировой войне и противостоянии Запада и Востока, как было в трилогии Толкина. Шоураннеров, кажется, куда больше занимает тонкая душевная организация персонажей. В общем-то, идеальные условия для амбициозного злодея, чтобы провернуть двухходовочку.

Свою версию происхождения того самого кольца Amazon рассчитывает растянуть минимум на пять сезонов.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»