Грибоедов без цензуры, прижизненный Пушкин и первая «ё». Что пытались похитить после смерти петербургского коллекционера

Семь томов Островского, сборник поговорок, изданный при Александре I, и бесцензурное народное балагурство похитили из квартиры коллекционера в Петербурге. Первая публикация пушкинского «Талисмана» ждала своей очереди.

Опись книг из библиотеки петербуржца, за расхищение которой задержаны антиквар и адвокат, 3 сентября оказалась в распоряжении «Фонтанки». Полный список безусловно заинтересует коллекционеров, перечислим только часть.



Порядка 60 книг нашли подготовленными к выносу из квартиры на Дрезденской улице в июне, через четыре месяца после смерти 84-летнего владельца. Ревизия показала, что часть всё же исчезла. Так, не досчитались «Русских народных картинок», собранных Дмитрием Александровичем Ровинским и опубликованных в 1881 году. На аукционах можно найти напечатанные Императорской Академией наук тома за 15–20 тысяч рублей, есть предложения и за 75 тысяч.



Пропали семь томов Александра Островского, полное собрание русских пословиц и поговорок, составленное писателем Дмитрием Княжевичем и изданное в 1822 году, «Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии», составленная секретарём статистического комитета А.Ф. Елачич 1874 года. Издание годом моложе на букинистическом сайте предлагали более чем за 100 тысяч рублей. Унести успели ещё пять книг.



Оставлять остальную библиотеку в целости, по версии следствия, не планировали, но вынести всё приглянувшееся не успели. Своей очереди, например, дожидались альманах «Альбом северных муз» 1828 года, где впервые было опубликовано стихотворение Александра Пушкина «Талисман», «Опыт русской анфологии», составленный лицейским другом поэта Михаилом Яковлевым, «Горе от ума» 1862 года — издание не прижизненное, но, по некоторым источникам, первая публикация комедии Александра Грибоедова. По другим данным, без купюр произведение напечатали 13-ю годами позже.

