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    Грибоедов без цензуры, прижизненный Пушкин и первая «ё». Что пытались похитить после смерти петербургского коллекционера

    1797
    4 комментария

    Семь томов Островского, сборник поговорок, изданный при Александре I, и бесцензурное народное балагурство похитили из квартиры коллекционера в Петербурге. Первая публикация пушкинского «Талисмана» ждала своей очереди.

    Опись книг из библиотеки петербуржца, за расхищение которой задержаны антиквар и адвокат, 3 сентября оказалась в распоряжении «Фонтанки». Полный список безусловно заинтересует коллекционеров, перечислим только часть.

    Порядка 60 книг нашли подготовленными к выносу из квартиры на Дрезденской улице в июне, через четыре месяца после смерти 84-летнего владельца. Ревизия показала, что часть всё же исчезла. Так, не досчитались «Русских народных картинок», собранных Дмитрием Александровичем Ровинским и опубликованных в 1881 году. На аукционах можно найти напечатанные Императорской Академией наук тома за 15–20 тысяч рублей, есть предложения и за 75 тысяч.

    Пропали семь томов Александра Островского, полное собрание русских пословиц и поговорок, составленное писателем Дмитрием Княжевичем и изданное в 1822 году, «Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии», составленная секретарём статистического комитета А.Ф. Елачич 1874 года. Издание годом моложе на букинистическом сайте предлагали более чем за 100 тысяч рублей. Унести успели ещё пять книг.

    Оставлять остальную библиотеку в целости, по версии следствия, не планировали, но вынести всё приглянувшееся не успели. Своей очереди, например, дожидались альманах «Альбом северных муз» 1828 года, где впервые было опубликовано стихотворение Александра Пушкина «Талисман», «Опыт русской анфологии», составленный лицейским другом поэта Михаилом Яковлевым, «Горе от ума» 1862 года — издание не прижизненное, но, по некоторым источникам, первая публикация комедии Александра Грибоедова. По другим данным, без купюр произведение напечатали 13-ю годами позже.

    Также унести не успели книгу поэта Ивана Дмитриева «И мои безделки» 1795 года. Это первое печатное издание, где появилась буква «ё».

    Согласно заключению экспертизы, каждое книжное издание представляет собой особую историческую, культурную и музейную ценность.

    За хищение книг под следствие попали 73-летний адвокат и 63-летний член ассоциации антикваров и руководителя аукционного дома. Первый ограничен домашним арестом, второй под стражей.

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    Комментарии 4

    Свободу Лёхе!04 Сен 2022 в 01:21
    Успокоил я себя лишь тем, что рядом - Горный Институт, а "дедушка" - вылитый Преподаватель и, я сделал удобный для себя вывод, что ничего, кроме специальной литературы я бы не нашёл, а "дедушка" - с ума сошёл и, вот на этом я.. - само-успокоился..) Сейчас всё(!))видится иначе..! ) - Но, в Книгах есть Опасность! - Господи, и в Истории - Опасность! ) - В интерпретации? - А ты что, глазами своими(!)) видел?! - Как Ты и Учил - Умею Угадывать Результат! ) - Не прокатывает, ты должен научиться.. - Видеть! ) - Господи, не диковатая ли это ситуация, все вокруг - слепые, а я.. - вижу! ))) - Вижу, что уже готов ты порассуждать о Современном Устройстве Государства Российского! ) - Нет! - Почему? - Слово "Российского" мне не нравится! - Измени! - В прилагательных я не разбираюсь но, звучит - обидно! ) - Запрети склонять и, что-либо делать с этим Словом! ) -Да, согласен дичь полная, но враги - пользуются! - Нет врагов у России, кроме внутренних и, они тебе известны! ) - Прости, что отвлекал, Госп
    +0−0
    Свободу Лёхе!04 Сен 2022 в 00:53
    Был со мной случай.. "наоборот"! Лет 15-ть назад, примерно. Выскакиваю из дома на работу, "дедушка" ко мне тут же на улице обращается: молодой человек, у меня вот в этом доме - библиотека, не огромная но - хорошая, может для себя Вы что-нибудь в ней найдёте, зайдите, посмотрите, жалко - пропадёт.. Наверное, было лето, тепло, если не жарко но, - "дедушка" был в костюме, с галстуком, с ухоженной бородой, наполовину поседевшей, очень "сухой" но, не похоже было, что он собрался помирать. А у меня - всё рассчитано, если не по секундам, то - по минутам, продолжу разговор - опоздаю на работу, извинился перед ним, сказал, как и есть, - некогда! ( Шёл и думал: что это было? Почему ко мне он обратился? Ведь не написано у меня на лбу? (вечером, на всякий случай, в зеркало взглянул..)) Думал и на тему: Ну почему, почему вот так вечно у меня всё рассчитано, что нет ни одной свободной минуты на.. Любимое, на.. - почитать..) Думал и о том, что бы такого интересного могло быть в.. "той" библиотеке! )
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