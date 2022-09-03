Фальстарт таксиста. Супервидовая веб-камера в Петербурге поймала красивое ДТП

Неожиданное решение таксиста создало препятствие автомобилистам в одном из самых красивых мест Петербурга — у подножия Медного всадника.
ДТП зафиксировала супервидовая веб-камера (видео с таких камер «Фонтанка» транслирует на сайте проекта "ОтЛичный Петербург"). Оно произошло днём 3 сентября на Адмиралтейской набережной. Водители ждали зелёного сигнала светофора, и внезапно в левом ряду таксист тронулся, хотя машины рядом с ним, а главное и перед ним ещё стояли. Белый хэтчбек, получив удар сзади, откатился за стоп-линию. Так они и стояли некоторое время, мешая другим водителям.
Круглосуточную трансляцию супервидовых веб-камер смотрите на специальной вкладке нашего туристического гида «ОтЛичный Петербург», подробнее о нём — здесь.