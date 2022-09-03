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    Наука

    Запуск ракеты к Луне снова отложен

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    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 3 сентября в очередной раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне. В заявлении NASA говорится, что причиной стала неисправность при заправке топлива.

    «Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <...> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные», — сообщает агентство.

    Запуск должен был пройти в штате Флорида в 14:17 (21:17 мск). В понедельник он также не состоялся из-за утечки водорода при заправке.

    По плану корабль совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. На борту будут находиться три манекена. Это первый этап программы Artemis. На втором Луну облетит корабль с экипажем, а на третьем (в 2024 году) астронавты высадятся на Луну. В середине 2030-х годов предполагается направить корабль к Марсу.

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