Запуск ракеты к Луне снова отложен

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 3 сентября в очередной раз отложило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System с космическим кораблем Orion к Луне. В заявлении NASA говорится, что причиной стала неисправность при заправке топлива.



«Специалисты столкнулись с проблемой утечки жидкого водорода при заправке топлива в основную ступень ракеты. Многочисленные усилия по устранению неисправности в области утечки <...> не решили проблему. Инженеры собирают дополнительные данные», — сообщает агентство.

