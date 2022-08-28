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    Глава NASA заявил о планах «жить и учиться» на Луне

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    Новая миссия по высадке человека на Луну должна занять больше времени, чтобы люди могли там жить и учиться. Об этом рассказал глава NASA Билл Нельсон на телеканале NBC, передает 28 августа РБК.

    Он объяснил, что новая высадка на поверхность спутника Земли потребует много времени. Это связано с тем, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы пробыть на Луне продолжительное время вместо высадки на пару дней.

    «На этот раз мы вернемся, будем там жить, учиться, развивать новые технологии, чтобы мы могли отправиться на Марс <...> Это всего лишь часть нашего исследования для того, чтобы понять, что еще есть в этой вселенной», — сказал глава NASA

    .

    Новая высадка астронавтов на Луну готовится давно. При администрации Дональда Трампа она была запланирована на 2024 год, но осенью 2021 года проект отложили до 2025-го.

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