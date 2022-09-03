Трое полицейских получили ножевые ранения в Подмосковье

Словесный конфликт у кафе в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) перерос в поножовщину. Пострадали трое полицейских «в штатском», передаёт 3 сентября РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МВД.



«Установлено, что мужчина в ходе возникшего словесного конфликта с гражданами нанес им ножевые ранения. В результате инцидента трое человек пострадали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.



То, что пострадавшие — сотрудники ППС, выяснилось позже. Они в момент конфликта были не на службе, в гражданской одежде. Агрессор — 40-летний местный житель — задержан. Полиция проводит служебную проверку.