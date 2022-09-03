    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощайте, господин президент

    Память о БесланеКадыров засиделся?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Трое полицейских получили ножевые ранения в Подмосковье

    2659
    6 комментариев

    Словесный конфликт у кафе в Наро-Фоминском городском округе (Московская область) перерос в поножовщину. Пострадали трое полицейских «в штатском», передаёт 3 сентября РИА Новости со ссылкой на областное ГУ МВД.

    «Установлено, что мужчина в ходе возникшего словесного конфликта с гражданами нанес им ножевые ранения. В результате инцидента трое человек пострадали. Потерпевшие обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

    То, что пострадавшие — сотрудники ППС, выяснилось позже. Они в момент конфликта были не на службе, в гражданской одежде. Агрессор — 40-летний местный житель — задержан. Полиция проводит служебную проверку.

    Напомним, ночью 3 сентября в Ижевске двое сотрудников полиции получили ножевые ранения, когда пытались задержать поджигателя.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close