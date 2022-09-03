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    Мужчина швырнул «коктейль Молотова» в ижевский отдел полиции и ударил ножом двух сотрудников

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    Полиции пришлось стрелять при задержании подозреваемого в Ижевске после того, как он ранил двух правоохранителей.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Удмуртии, 3 сентября около 2 часов ночи неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции №2. Сотрудники патрульно-постовой службы быстро оказались на месте. Мужчина сдаваться не хотел: «при задержании оказал активное сопротивление» и ударил ножом двух сотрудников полиции.

    «После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен», — рассказали в пресс-службе МВД.

    В итоге госпитализированы были все трое: нападавший и полицейские.

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