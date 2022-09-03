Мужчина швырнул «коктейль Молотова» в ижевский отдел полиции и ударил ножом двух сотрудников

Полиции пришлось стрелять при задержании подозреваемого в Ижевске после того, как он ранил двух правоохранителей.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД по Удмуртии, 3 сентября около 2 часов ночи неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции №2. Сотрудники патрульно-постовой службы быстро оказались на месте. Мужчина сдаваться не хотел: «при задержании оказал активное сопротивление» и ударил ножом двух сотрудников полиции.

