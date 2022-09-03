    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, зап

    765мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.37eur60.22
    ТЕМА ДНЯ

    Прощайте, господин президент

    Память о БесланеКадыров засиделся?Куда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Нет понимания должного». Прощайте, Михаил Сергеевич

    6584
    52 комментария

    В Москве простились с единственным президентом СССР. С воинскими почестями Михаила Горбачева похоронили рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. О том, как проходила церемония, читайте и смотрите в текстовой трансляции Сети городских порталов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 53

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    52
    close