В Москве простились с единственным президентом СССР. С воинскими почестями Михаила Горбачева похоронили рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. О том, как проходила церемония, читайте и смотрите в текстовой трансляции Сети городских порталов.
«Нет понимания должного». Прощайте, Михаил Сергеевич
В Москве простились с единственным президентом СССР. С воинскими почестями Михаила Горбачева похоронили рядом с супругой на Новодевичьем кладбище. О том, как проходила церемония, читайте и смотрите в текстовой трансляции Сети городских порталов.
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