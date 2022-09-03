Зажали рот и отобрали медали. Двое с «убойным» прошлым напали на 95-летнюю жительницу Ленобласти

Самое дорогое похитили у пожилой жительницы Волховского района Ленинградской области. Ворвавшиеся в квартиру грабители искали накопления, а сбежали с наградами за участие в Великой Отечественной войне и последними деньгами. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.



Двое напали на 95-летнюю жительницу Волхова на лестнице дома на Молодёжной улице накануне около трёх часов дня. Пенсионерке зажали рот, втолкнули её в квартиру, закрыли в ванной, а после перетряхнули всё, до чего дотянулись.

