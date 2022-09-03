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    Зажали рот и отобрали медали. Двое с «убойным» прошлым напали на 95-летнюю жительницу Ленобласти

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    Самое дорогое похитили у пожилой жительницы Волховского района Ленинградской области. Ворвавшиеся в квартиру грабители искали накопления, а сбежали с наградами за участие в Великой Отечественной войне и последними деньгами. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.

    Двое напали на 95-летнюю жительницу Волхова на лестнице дома на Молодёжной улице накануне около трёх часов дня. Пенсионерке зажали рот, втолкнули её в квартиру, закрыли в ванной, а после перетряхнули всё, до чего дотянулись.

    Спрятанных миллионов найти не удалось, грабители удовлетворились суммой, которая едва ли сильно превышает прожиточный минимум в регионе. Над пятью медалями ВОВ рука не дрогнула — их забрали тоже. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что подозреваемых в грабеже задержали тем же вечером «по горячим следам» на улице Калинина. Ими оказались двое местных жителей, 35 лет и 41 года. По данным «Фонтанки», старший мог часто видеть пенсионерку — он живёт через пару дворов от неё. В прошлом мужчины почти 9-летний срок за умышленное причинение тяжкого вреда со смертельным исходом, убийство с проникновением в жилище и имущественные преступления. Его более молодой приятель привлекался за кражи, наркотики и разбой.

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