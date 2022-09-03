Полиция продлила каникулы петербургскому школьнику. У него ищут следы пропавших 6 млн рублей

Сочинение о том, как провёл лето, петербургскому старшекласснику пришлось писать в полиции. Его подозревают в хищениях миллионов у пожилых людей, последнее из которых случилось накануне школьной линейки. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.
К учёбе в понедельник рискует не вернуться 16-летний девятиклассник. Накануне днём оперативники сорвали его с уроков, задержав у школы в Красногвардейском районе города. Юноше в июне уже довелось общаться с полицией в качестве подозреваемого в угоне. По версии полицейских, этим его летние приключения не ограничились.
Школьнику вменяют три эпизода мошенничества, жертвами которых становились пенсионеры. Так, 28 августа 4,3 миллиона рублей неизвестному «подарила» 94-летняя жительница дома на Двинской улице, уверенная, что помогает угодившему в аварию сыну.
Днём позже почти 230 тысяч рублей в руки незнакомцу передала жительница улицы Маршала Говорова. Женщина на пороге 90-летия поверила в сказки о ДТП с участием внучки. В последний день лета более 1,8 миллиона под предлогом помощи внуку похитили у 86-летней пенсионерки с Ленинского проспекта.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что школьник процессуально задержан на двое суток. Юноша находится в изоляторе временного содержания, возраст от уголовной ответственности его уже не спасёт — за мошенничество привлекают с 16 лет.