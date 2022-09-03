Полиция продлила каникулы петербургскому школьнику. У него ищут следы пропавших 6 млн рублей

Сочинение о том, как провёл лето, петербургскому старшекласснику пришлось писать в полиции. Его подозревают в хищениях миллионов у пожилых людей, последнее из которых случилось накануне школьной линейки. Об этом стало известно «Фонтанке» 3 сентября.



К учёбе в понедельник рискует не вернуться 16-летний девятиклассник. Накануне днём оперативники сорвали его с уроков, задержав у школы в Красногвардейском районе города. Юноше в июне уже довелось общаться с полицией в качестве подозреваемого в угоне. По версии полицейских, этим его летние приключения не ограничились.

