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    Петербургская пенсионерка отдала больше 4 миллионов, чтобы помочь сыну после несуществующей аварии

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    Пожилую петербурженку обманули по излюбленной схеме телефонных мошенников. Она отдала миллионы, думая, что помогает сыну.

    94-летняя жительница дома на Двинской улице обратилась в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Она рассказала, что доверилась голосу в трубке, который сообщил, что ее сын стал виновником ДТП и ему требуется помощь.

    Для возмещения ущерба пострадавшей в аварии стороне, а также медицинской помощи сыну пенсионерка отдала 4,3 миллиона рублей. Их услужливо забрал неизвестный мужчина — приехал прямо к порогу.

    Обманщика ищут — на вид ему 30–35 лет, худощавый брюнет среднего роста. Уже возбуждено дело о мошенничестве.

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