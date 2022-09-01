Петербургская пенсионерка отдала больше 4 миллионов, чтобы помочь сыну после несуществующей аварии

Пожилую петербурженку обманули по излюбленной схеме телефонных мошенников. Она отдала миллионы, думая, что помогает сыну.



94-летняя жительница дома на Двинской улице обратилась в полицию прошлым вечером, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Она рассказала, что доверилась голосу в трубке, который сообщил, что ее сын стал виновником ДТП и ему требуется помощь.

Для возмещения ущерба пострадавшей в аварии стороне, а также медицинской помощи сыну пенсионерка отдала 4,3 миллиона рублей. Их услужливо забрал неизвестный мужчина — приехал прямо к порогу.