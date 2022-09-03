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    В центре Петербурга из-за пожара в доме-памятнике эвакуировали пятнадцать человек и кота

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    Двадцать пять пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в доме-памятнике в центре Петербурга в субботу, 3 сентября. Тушили коммунальную квартиру.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Кирочной улице, 6, локализован в 11:47. Примерно через час сотрудники закончили работу. В четырёхкомнатной коммуналке на пятом этаже обгорела одна из комнат, огонь повредил 20 квадратных метров обстановки.

    Полтора десятка соседей с верхнего этажа эвакуировали. Среди тех, кто оказался на улице, был замечен кот.

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    Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

    Пожар вспыхнул в доме И. М. Екимова, его тушили по повышенному номеру сложности 1—бис. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

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