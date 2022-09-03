В центре Петербурга из-за пожара в доме-памятнике эвакуировали пятнадцать человек и кота

Двадцать пять пожарных боролись с огнём, вспыхнувшим в доме-памятнике в центре Петербурга в субботу, 3 сентября. Тушили коммунальную квартиру.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, пожар на Кирочной улице, 6, локализован в 11:47. Примерно через час сотрудники закончили работу. В четырёхкомнатной коммуналке на пятом этаже обгорела одна из комнат, огонь повредил 20 квадратных метров обстановки.



Полтора десятка соседей с верхнего этажа эвакуировали. Среди тех, кто оказался на улице, был замечен кот.

