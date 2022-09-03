Число заболевших коронавирусом за сутки в России превысило 51 тысячу человек

Если в целом по России заболеваемость коронавирусом растёт — график напоминает ступени вверх, то в Петербурге снижается.
Как передаёт 3 июля оперштаб по борьбе с инфекцией, в стране за минувшие сутки зафиксировано 51 699 новых случаев COVID-19 (накануне сообщалось о 50 952) и 92 смерти (91 накануне). В Петербурге — 3 013 заболевших за сутки (3 159 накануне) и 11 смертей (12 накануне). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (6 634 новых случая за сутки).
Число госпитализированных и выздоровевших пациентов в России также растёт, а в Петербурге снижается. В стране за сутки в больницы попали 3 849 человек с ковидом (накануне 3 726), выздоровели 38 380 (накануне 37 012). В Петербурге — 166 госпитализированных (накануне 178) и 2 176 выздоровевших (2 981 накануне).
За всё время пандемии в нашей стране выявлен 19 681 381 случай коронавируса, в Петербурге — 1 667 749.
В конце августа глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что город прошел пик новой волны коронавируса, но с началом учебного года ситуация может измениться.