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    COVID-19

    Число заболевших коронавирусом за сутки в России превысило 51 тысячу человек

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    Если в целом по России заболеваемость коронавирусом растёт — график напоминает ступени вверх, то в Петербурге снижается.

    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
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    Как передаёт 3 июля оперштаб по борьбе с инфекцией, в стране за минувшие сутки зафиксировано 51 699 новых случаев COVID-19 (накануне сообщалось о 50 952) и 92 смерти (91 накануне). В Петербурге — 3 013 заболевших за сутки (3 159 накануне) и 11 смертей (12 накануне). Город остаётся на втором месте по заболеваемости после Москвы (6 634 новых случая за сутки).

    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
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    Число госпитализированных и выздоровевших пациентов в России также растёт, а в Петербурге снижается. В стране за сутки в больницы попали 3 849 человек с ковидом (накануне 3 726), выздоровели 38 380 (накануне 37 012). В Петербурге — 166 госпитализированных (накануне 178) и 2 176 выздоровевших (2 981 накануне).

    За всё время пандемии в нашей стране выявлен 19 681 381 случай коронавируса, в Петербурге — 1 667 749.

    В конце августа глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил, что город прошел пик новой волны коронавируса, но с началом учебного года ситуация может измениться.

    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»
    Скриншот с сайта «стопкоронавирус.рф»

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