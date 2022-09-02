Петербуржца, задержанного с килограммом порошка у суда, отправили под стражу

Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Владимира Лаптева, которого задержали в последний день лета при попытке сбыта килограмма синтетического наркотика. Об этом 2 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Лаптева взяли вечером у районного суда на Краснодонской улице. Задержание не было счастливой случайностью, мужчина находился в разработке у оперативников отдела по контролю за оборотом наркотиков. При себе у него нашелся пакет с килограммом порошка грязно-белого цвета. Для Лаптева это уголовное дело стало пятым в его личной истории. Ранее его привлекали не только за наркотики, но и за кражу с грабежом.

