У суда в Петербурге задержали мужчину с пакетом непригодного для стирки порошка

Удачной вышла охота для КОНей (управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) в Красногвардейском районе. У суда взяли бывалого с тяжелым пакетом.



35-летнего ранее судимого мужчину остановили у дома 14 по Краснодонской улице, где расположен районный суд, 31 августа около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября. Задержание не было счастливой случайностью, мужчина находился в разработке в рамках отработки оперативной информации. При себе у петербуржца нашли большой пакет с порошком грязно-белого цвета.

