У суда в Петербурге задержали мужчину с пакетом непригодного для стирки порошка

Удачной вышла охота для КОНей (управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД) в Красногвардейском районе. У суда взяли бывалого с тяжелым пакетом.
35-летнего ранее судимого мужчину остановили у дома 14 по Краснодонской улице, где расположен районный суд, 31 августа около половины седьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 сентября. Задержание не было счастливой случайностью, мужчина находился в разработке в рамках отработки оперативной информации. При себе у петербуржца нашли большой пакет с порошком грязно-белого цвета.
Экспертиза показала, что в пакете килограмм синтетического наркотика.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Для мужчины оно стало пятым за последние два десятка лет. Ранее он привлекался к уголовной ответственности не только за наркотики, но и за кражу, и грабеж.