На «Великан парк» подали в суд за показы нового «Доктора Стрэнджа» без прокатного удостоверения

Мировому судье судебного участка №152 переданы материалы об административном правонарушении в отношении ООО «Интерком» из-за показа в кинотеатре «Великан парк» фильма «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия». О передаче дела в суд компанию-владельца уведомило управление минкультуры по Северо-Западному федеральному округу 1 сентября.



Административное нарушение заключается в показе фильма без прокатного удостоверения (ч.1 ст.14.58 КоАП), что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Срок давности по этому нарушению составляет 3 месяца — они истекают 13 октября: в материалах дела в качестве доказательства фигурирует билет, приобретенный на сеанс 13 июля на 13:50.

