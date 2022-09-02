    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, с-з

    764мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Как подать на финскую визуКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Кино

    На «Великан парк» подали в суд за показы нового «Доктора Стрэнджа» без прокатного удостоверения

    1152
    3 комментария

    Мировому судье судебного участка №152 переданы материалы об административном правонарушении в отношении ООО «Интерком» из-за показа в кинотеатре «Великан парк» фильма «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия». О передаче дела в суд компанию-владельца уведомило управление минкультуры по Северо-Западному федеральному округу 1 сентября.

    Административное нарушение заключается в показе фильма без прокатного удостоверения (ч.1 ст.14.58 КоАП), что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Срок давности по этому нарушению составляет 3 месяца — они истекают 13 октября: в материалах дела в качестве доказательства фигурирует билет, приобретенный на сеанс 13 июля на 13:50.

    Ранее в июле 2022 года «Фонтанка» сообщала о том, что на официальном сайте «Великан Парка» анонсировались показы фильма «Топ Ган: Мэверик». Тогда необходимость показов американского кино, ушедшего с российского рынка, собеседники «Фонтанки» объяснили тяжелым положением кинотеатров и необходимостью поддерживать их работу.

    Дата судебного заседания пока не назначена.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close