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    Данни, Домингес и Денисов сыграют в матче легенд против ветеранов «Спартака»

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    Стали известны составы матча легенд между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Игра пройдет 2 сентября в Москве и будет приурочена к встрече 8-го тура чемпионата РПЛ этих команд, которая состоится 4 сентября.

    Команда легенд «Спартака» появится на поле в следующем составе: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Тихонов, Титов, Павленко, Павлюченко.

    За ветеранов «Зенита» с первых минут сыграют: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.

    Также в заявке у «Спартака»: Ребров, Аленичев, Джубанов, Мелешин, Бояринцев, Ширко, Баженов, Дмитрий Комбаров.

    В заявке у «Зенита»: Малафеев, Радимов, Широков, Погребняк, Быстров, Астафьев, Лобов, Коноплев.

    По регламенту, команды сыграют два тайма по 40 минут, разрешены обратные замены. Встреча начнется в 19:00. Ее покажет «Матч ТВ».

    Напомним, что первая игра легенд «Зенита» и «Спартака» прошла 8 июля в Петербурге перед матчем за Суперкубок. Как это происходило, читайте в материале «Фонтанки».

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