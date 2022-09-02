Данни, Домингес и Денисов сыграют в матче легенд против ветеранов «Спартака»

Стали известны составы матча легенд между ветеранами «Спартака» и «Зенита». Игра пройдет 2 сентября в Москве и будет приурочена к встрече 8-го тура чемпионата РПЛ этих команд, которая состоится 4 сентября.
Команда легенд «Спартака» появится на поле в следующем составе: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Тихонов, Титов, Павленко, Павлюченко.
За ветеранов «Зенита» с первых минут сыграют: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.
Также в заявке у «Спартака»: Ребров, Аленичев, Джубанов, Мелешин, Бояринцев, Ширко, Баженов, Дмитрий Комбаров.
В заявке у «Зенита»: Малафеев, Радимов, Широков, Погребняк, Быстров, Астафьев, Лобов, Коноплев.
По регламенту, команды сыграют два тайма по 40 минут, разрешены обратные замены. Встреча начнется в 19:00. Ее покажет «Матч ТВ».
Напомним, что первая игра легенд «Зенита» и «Спартака» прошла 8 июля в Петербурге перед матчем за Суперкубок. Как это происходило, читайте в материале «Фонтанки».