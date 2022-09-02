К смертельному лобовому с фурой на Киевском шоссе привел выезд на «встречку»

Стали известны подробности тяжелой аварии на федеральной трассе Петербург — Псков в Гатчинском районе Ленобласти, в которой погибла женщина-водитель. Две ее пассажирки находятся в тяжелом состоянии.

В 13:38 2 сентября на 65-м километре автодороги Р-23 «Псков», в деревне Новое Колено, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Renault Duster, в нарушение ПДД выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там грузовиком MAN с полуприцепом, за рулем которого находился 48-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП видно, что на этом участке трассы — двойная сплошная.