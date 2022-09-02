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    Легковая и фура столкнулись лоб в лоб на Киевском шоссе. Есть погибший, а среди пострадавших — ребенок

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Лобовое ДТП с фурой унесло жизнь одного человека в Гатчинском районе Ленобласти днем 2 сентября. Еще двоим потребовалась помощь медиков.

    В 12:40 на 65-м километре федеральной трассы Р-23 «Псков», в деревне Новое Колено, лоб в лоб столкнулись легковой и грузовой автомобили, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что участниками аварии стали Renault Duster и фура MAN.

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    В результате ДТП один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали. На месте продолжают работать правоохранители. Поврежденные машины убрали с проезжей части, но движение все еще затруднено.

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