Стоимость аренды квартир в центре стремительно падает. В Петроградском районе — на 25%

Так, наибольшее падение пришлось на четырехкомнатные квартиры в Петроградском районе. По словам Николая Попова, коммерческого директора «Авито Недвижимость», в этом сегменте наблюдается падение сразу на 25,6% — если сравнивать минувший август с августом 2021 года. Трехкомнатные квартиры на Петроградке за год подешевели на 15,4%. Чуть более стабильны — самые маленькие квартиры-студии. Они упали в цене всего на 8,6%.

Стоимость аренды жилья в центральных районах Петербурга заметно падает. По данным «Авито», минувшим летом цены снижались неравномерно, но общий тренд везде одинаковый.

В Адмиралтейском районе по итогам лета двухкомнатные квартиры подешевели за год на 8,3%, трехкомнатные — на 6,3%, подсчитали в «Авито».

В Центральном районе падение чуть менее драматично: -7,7% на двухкомнатные квартиры, -5,6% на трехкомнатные и -3,3% на четырехкомнатные.

Вместе с тем Николай Попов отмечает, что в самом сердце города средняя цена в рублях оказывается ниже, чем в удаленных от центра районах. Так, аренда трехкомнатной квартиры оценивается в среднем в 85 тысяч рублей, а двухкомнатной — 60 тысяч. Он приводит в пример район станции метро «Комендантский проспект», где съемное жилье оказывается зачастую дороже, чем в «Золотом треугольнике».