Гидрометцентр РФ: Бабьего лета не будет раньше второй декады сентября

До начала второй декады сентября потепления в европейской части территории России ждать не стоит. Из-за холодной циркуляции условий для бабьего лета пока нет.



«Что такое бабье лето по определению? Это период теплой, солнечной, сухой погоды после продолжительного ненастья. До начала второй декады точно придется ежиться, но это не значит, что после него не будет», — сообщил 2 сентября «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

