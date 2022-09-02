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    «Тыквы, кабачки и огурцы оберегайте». Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

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    Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз на ближайшие выходные: кратковременные дожди, возможны грозы, дачники — берегите кабачки.

    В выходные на территории Ленинградской области температура ночью опустится до 2… 7 градусов тепла, а где-то и еще ниже. Поэтому дачникам надо оберегать «тыквы, кабачки и огурцы», советует 2 сентября Колесов.

    В Петербурге дневная температура стабилизировалась, поэтому в выходные существенных изменений не будет. «11… 13 градусов тепла в течение всех дней», — дал прогноз синоптик.

    Сейчас по всему Северо-Западу погоду определяет тыл ушедшего циклона. В выходные жителям стоит ожидать постепенного повышения давления и кратковременных дождей.

    «Кстати, не удивляйтесь, если завтра по области кто-то услышит грозу. При такой низкой температуре она может быть», — закончил прогноз на выходные Колесов.

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