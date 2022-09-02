«Тыквы, кабачки и огурцы оберегайте». Главный синоптик Петербурга дал прогноз на выходные

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов дал прогноз на ближайшие выходные: кратковременные дожди, возможны грозы, дачники — берегите кабачки.

В выходные на территории Ленинградской области температура ночью опустится до 2… 7 градусов тепла, а где-то и еще ниже. Поэтому дачникам надо оберегать «тыквы, кабачки и огурцы», советует 2 сентября Колесов.



В Петербурге дневная температура стабилизировалась, поэтому в выходные существенных изменений не будет. «11… 13 градусов тепла в течение всех дней», — дал прогноз синоптик.