Кощунственный случай. В Чите уволили заведующую и воспитательницу детского сада, где детям выдали грамоты с гербом Украины

В Чите уволили заведующую детским садом
«Вчера городскими властями проведены проверки. Они показали, что дело в безответственных глупых ошибках <…> Создавшие эту ситуацию лица — заведующая детским садом и воспитатель — уволены», — говорится в сообщении губернатора во «ВКонтакте».
Осипов назвал ситуацию «абсолютно нетерпимой» и принес извинения родителям и всем людям, «чьи чувства задеты».
«По кощунственному случаю, произошедшему в читинском детском саду
Накануне стало известно о проверке детского садика после жалоб родителей на грамоты с гербом Украины, которые выдали детям за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето 2022».