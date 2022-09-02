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    Кощунственный случай. В Чите уволили заведующую и воспитательницу детского сада, где детям выдали грамоты с гербом Украины

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    В Чите уволили заведующую детским садом № 73 и воспитателя из-за выдачи детям грамот с гербом Украины. Об этом 2 сентября сообщил глава Забайкальского края Александр Осипов.

    «Вчера городскими властями проведены проверки. Они показали, что дело в безответственных глупых ошибках <…> Создавшие эту ситуацию лица — заведующая детским садом и воспитатель — уволены», — говорится в сообщении губернатора во «ВКонтакте».

    Осипов назвал ситуацию «абсолютно нетерпимой» и принес извинения родителям и всем людям, «чьи чувства задеты».

    «По кощунственному случаю, произошедшему в читинском детском саду № 73, где детям выдали грамоты с гербом государства, власти и армия которого девятый год целенаправленно обстреливают русских детей, женщин, мечтают стереть нас с вами с лица земли <…> Моей внучке сейчас 2 года. Я представляю, что было бы в нашей семье, если бы через пару лет ей в детском саду вручили такую грамоту», — написал глава Забайкальского края.

    Накануне стало известно о проверке детского садика после жалоб родителей на грамоты с гербом Украины, которые выдали детям за участие в конкурсе «Мисс и мистер лето 2022».

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