Капли в нос, защищающие от гриппа и коронавируса одновременно, доступны пока только участникам испытаний

НИИ гриппа им. Смородинцева провел предварительный скрининг добровольцев — участников клинических испытаний своей вакцины от гриппа и коронавируса одновременно. В середине недели испытания уже начнутся.



Созданная в НИИ гриппа им. Смородинцева вакцина от нескольких штаммов гриппа и коронавируса в одном флаконе — «Корфлювек» — прошла доклинические испытания еще год назад. Тогда в институте надеялись, что к сезону гриппа — 2022 она уже появится в обороте. Но регистрация разрешительных документов затянулась, и спустя год ученые НИИ приступили только к первой фазе клинических исследований.

