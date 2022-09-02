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    COVID-19

    Капли в нос, защищающие от гриппа и коронавируса одновременно, доступны пока только участникам испытаний

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    НИИ гриппа им. Смородинцева провел предварительный скрининг добровольцев — участников клинических испытаний своей вакцины от гриппа и коронавируса одновременно. В середине недели испытания уже начнутся.

    Созданная в НИИ гриппа им. Смородинцева вакцина от нескольких штаммов гриппа и коронавируса в одном флаконе — «Корфлювек» — прошла доклинические испытания еще год назад. Тогда в институте надеялись, что к сезону гриппа — 2022 она уже появится в обороте. Но регистрация разрешительных документов затянулась, и спустя год ученые НИИ приступили только к первой фазе клинических исследований.

    Добровольцы для их проведения уже набраны, сообщили «Фонтанке» 2 сентября в институте. Так что в лучшем случае самой удобной на сегодняшний день вакциной, теоретически защищающей от гриппа и ковида одновременно, мы сможем воспользоваться не раньше осени 2023 года.

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