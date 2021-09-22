Капля в нос и никакого ковида. В НИИ гриппа завершены доклинические испытания новой вакцины от коронавируса

По плану прививаться новой вакциной можно будет в начале следующей антигриппозной кампании — через год, в сентябре 2022-го. Об этом рассказал «Фонтанке» 22 сентября директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.
Вакцина, созданная в НИИ гриппа им. Смородинцева, векторная. «Вектором служит вирус гриппа А, прививка будет защищать от гриппа и коронавируса одновременно. Мы использовали для ее создания собственные ноу-хау, пока не готов о них говорить. Причем путь введения вакцины — через нос (интраназальный) — предполагает, что она будет защищать от вируса прямо на входе в верхние дыхательные пути, — рассказал Лиознов. — При этом формируется и системный иммунитет, и локальный — в месте введения. А значит, она будет эффективна как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации».
В доклинических исследованиях — на животных — ученые доказали эффективность и безопасность вакцины. Теперь необходимо пройти через этап рассмотрения документов, организовать защиту добровольцев. Они уже готовы к участию в испытаниях. Предполагается, что и первый, и второй этапы начнутся в конце этого года — начале следующего.
Как ранее сообщал «Фонтанке» иммунолог, профессор ИЭМ Александр Полевщиков, Центр им. Гамалеи тоже создает интраназальную вакцину от коронавируса. Поскольку способ введения препарата неинъекционный, он меняет реакцию организма на вакцину. Если при парентеральном введении формируются антитела IgM и IgG, то при нанесении препарата на слизистую образуются еще и антитела IgА. Иммунолог считает, что переход на интраназальные вакцины даст нам большую степень защиты именно от проникновения вируса в организм, а комбинация уже существующей парентеральной вакцинации и ревакцинация грядущей интраназальной формой вакцины обеспечат хорошую комплексную защиту от коронавируса.