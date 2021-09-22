Капля в нос и никакого ковида. В НИИ гриппа завершены доклинические испытания новой вакцины от коронавируса

По плану прививаться новой вакциной можно будет в начале следующей антигриппозной кампании — через год, в сентябре 2022-го. Об этом рассказал «Фонтанке» 22 сентября директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов.



Вакцина, созданная в НИИ гриппа им. Смородинцева, векторная. «Вектором служит вирус гриппа А, прививка будет защищать от гриппа и коронавируса одновременно. Мы использовали для ее создания собственные ноу-хау, пока не готов о них говорить. Причем путь введения вакцины — через нос (интраназальный) — предполагает, что она будет защищать от вируса прямо на входе в верхние дыхательные пути, — рассказал Лиознов. — При этом формируется и системный иммунитет, и локальный — в месте введения. А значит, она будет эффективна как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации».

