280 ударов скалкой за слишком дорогой майонез. В Колпино будут судить отца за десятилетнее издевательство над детьми

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Сорокина, которого обвиняют в истязании двоих детей, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, следствие уверено, что с 2012 по 2022 год он неоднократно применял физическую силу к своим детям — сыну и дочери. Он не только их бил, но и оскорблял, а также совершал психологическое насилие.

