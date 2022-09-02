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    280 ударов скалкой за слишком дорогой майонез. В Колпино будут судить отца за десятилетнее издевательство над детьми

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    Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Сорокина, которого обвиняют в истязании двоих детей, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, следствие уверено, что с 2012 по 2022 год он неоднократно применял физическую силу к своим детям — сыну и дочери. Он не только их бил, но и оскорблял, а также совершал психологическое насилие.

    Сорокин, который работает старшим кузнецом, однажды душил дочь и поднимал её за шею вверх. Он неоднократно направлял на детей пневматические пистолет и ружье и угрожал, что выстрелит. Как-то раз, по версии следствия, он нанес каждому из детей не менее 280 ударов скалкой по спине, животу, рукам и ногам, а также метал в детей дротики.

    Причем причиной жестокого обращения могло стать то, что сын, например, поменялся с одногруппником в детском саду игрушкой или купил в магазине дорогой майонез.

    «Фонтанка» писала, что мужчину задержали после того, как в июне этого года его 11-летнего сына госпитализировали с побоями и он рассказал, как их получил.

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