280 ударов скалкой за слишком дорогой майонез. В Колпино будут судить отца за десятилетнее издевательство над детьми

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Сорокина, которого обвиняют в истязании двоих детей, а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, следствие уверено, что с 2012 по 2022 год он неоднократно применял физическую силу к своим детям — сыну и дочери. Он не только их бил, но и оскорблял, а также совершал психологическое насилие.
Сорокин, который работает старшим кузнецом, однажды душил дочь и поднимал её за шею вверх. Он неоднократно направлял на детей пневматические пистолет и ружье и угрожал, что выстрелит. Как-то раз, по версии следствия, он нанес каждому из детей не менее 280 ударов скалкой по спине, животу, рукам и ногам, а также метал в детей дротики.
Причем причиной жестокого обращения могло стать то, что сын, например, поменялся с одногруппником в детском саду игрушкой или купил в магазине дорогой майонез.
«Фонтанка» писала, что мужчину задержали после того, как в июне этого года его 11-летнего сына госпитализировали с побоями и он рассказал, как их получил.