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    Председателем комитета по транспорту Петербурга стал Енокаев

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентина Енокаева на должность председателя городского комитета по транспорту. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

    С июня Енокаев временно исполнял обязанности председателя комитета. До этого он был первым заместителем председателя.

    Валентин Кемилевич Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Балтийский государственный технический университет («Военмех»). В 2013 году возглавил управление развития транспортной инфраструктуры Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занял пост заместителя директора. Возглавлял организацию Кирилл Поляков, который в 2020 году перешел на должность председателя комтранса.

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