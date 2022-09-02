Председателем комитета по транспорту Петербурга стал Енокаев

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентина Енокаева на должность председателя городского комитета по транспорту. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба Смольного.
С июня Енокаев временно исполнял обязанности председателя комитета. До этого он был первым заместителем председателя.
Валентин Кемилевич Енокаев родился в 1984 году в Ленинграде. Окончил Балтийский государственный технический университет («Военмех»). В 2013 году возглавил управление развития транспортной инфраструктуры Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, занял пост заместителя директора. Возглавлял организацию Кирилл Поляков, который в 2020 году перешел на должность председателя комтранса.