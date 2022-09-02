Рекорд холода позади, воздействие циклона в Петербурге начинает ослабевать

Холодный максимум пройдён, 2 сентября в Петербурге погода будет чуть лучше, чем в первый день осени. Вероятность дождей сохраняется, но они станут кратковременными.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 2 сентября в городе ожидается преимущественно облачная погода, кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура, ночью опускавшаяся до 6–8 градусов, днём повысится до 11–13. Атмосферное давление будет расти.

«Сегодня погоду в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона, однако его воздействие будет постепенно ослабевать. В облаках появятся робкие прояснения, небольшие дожди пройдут лишь местами, а температура немного повысится», — объясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.



Тем не менее, по оценке «Яндекс.Погоды», пятница в городе может стать самым холодным 2 сентября за 15 лет наблюдений. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает облачно с прояснениями, от 9 градусов ночью до 20 днём. Самое холодное 2 сентября выдалось в 1960 году, плюс 5 днём, а самое тёплое — в 1963 году, 28 градусов.

