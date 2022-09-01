«Здорово!» Путин спел гимн со школьниками и дал «пять»

Встреча президента РФ Владимира Путина со школьниками в Калининграде завершилась коллективным исполнением российского гимна. Глава государства решил поучаствовать в новой традиции лично.
Видео 1 сентября опубликовали журналисты кремлевского пула. Президент вместе с подростками спели первую часть и припев. В конце Путин сказал «Здорово!» и обнялся с одной из девушек.
Успел президент и раздать автографы, а одной из школьниц дал «пять».
В День знаний Владимир Путин приехал в Калининград. Он провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Президент рассказал подросткам о целях спецоперации на Украине, важности поиска жизненного пути, развитии страны и самодисциплине.