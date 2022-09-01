    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-в

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.24eur60.28
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Здорово!» Путин спел гимн со школьниками и дал «пять»

    1680
    4 комментария

    Встреча президента РФ Владимира Путина со школьниками в Калининграде завершилась коллективным исполнением российского гимна. Глава государства решил поучаствовать в новой традиции лично.

    Видео 1 сентября опубликовали журналисты кремлевского пула. Президент вместе с подростками спели первую часть и припев. В конце Путин сказал «Здорово!» и обнялся с одной из девушек.

    Успел президент и раздать автографы, а одной из школьниц дал «пять».

    В День знаний Владимир Путин приехал в Калининград. Он провел открытый урок «Разговор о важном», участниками которого стали победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Президент рассказал подросткам о целях спецоперации на Украине, важности поиска жизненного пути, развитии страны и самодисциплине.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close