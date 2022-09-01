Что Путин рассказал школьникам о целях спецоперации: новости о конфликте на Украине за 1 сентября

Путин в Калининграде провел открытый урок «Разговор о важном» Фото: Kremlin.ru Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 1 сентября. Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ сегодня прибыла на Запорожскую АЭС и планирует пробыть на месте до 3 сентября. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси уже покинул Энергодар. Он заявил, что увидел «ключевые вещи», которые хотел увидеть. Другие члены миссии осмотрят на АЭС объекты, имеющие отношение к ядерной и радиационной безопасности. Цель миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС заключается в защите атомной станции от возможной ядерной аварии.

В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняли друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории.



Минобороны РФ обвинило Украину в попытке сорвать визит экспертов МАГАТЭ Еще до прибытия экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Минобороны России обвинило Украину в попытке устроить провокацию для срыва их визита. В министерстве заявили, что в начале седьмого часа утра в нескольких километрах от Запорожской АЭС «была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек», а еще через сорок минут «предпринята попытка высадки тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах». Согласно сообщению ведомства, обе попытки были пресечены.

Путин назвал цели спецоперации Владимир Путин сегодня в Калининграде встретился со школьниками и провел открытый урок «Разговор о важном». Среди прочего президент рассказал детям о целях спецоперации. — После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели, — заявил Владимир Путин. — Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса — эту войну прекратить, защитить людей. Конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют, защищают жителей Донбасса и саму Россию.

Кроме этого, президент сказал российским школьникам, что в школах Украины детям не говорят, что Украина и Россия входили в состав одного государства, а также порассуждал о составляющих успеха, среди которых назвал трудолюбие.

— Трудолюбие вообще — это отдельный талант, это не просто, извините, резиновая попа, — заключил Путин. — Это талант заставить себя работать и уметь это делать продуктивно, правильно организовать то, чем вы занимаетесь. Всё это вместе с дисциплиной и может дать результат.

