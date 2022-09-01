В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на инвалида

Суд в Петербурге заключил под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в нападении на инвалида в Невском районе. Об этом 1 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.



Его задержали накануне, в тот же день он признал вину. Под арестом горожанин пробудет до 30 октября.



По версии следствия, 26 августа у дома 23 на улице Коллонтай мужчина напал на своего знакомого — 29-летнего инвалида третьей группы, после чего похитил его мобильный. Известно, что ранее обвиняемый уже был судим.

