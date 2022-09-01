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    В Петербурге арестовали мужчину, обвиняемого в нападении на инвалида

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    Суд в Петербурге заключил под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в нападении на инвалида в Невском районе. Об этом 1 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Его задержали накануне, в тот же день он признал вину. Под арестом горожанин пробудет до 30 октября.

    По версии следствия, 26 августа у дома 23 на улице Коллонтай мужчина напал на своего знакомого — 29-летнего инвалида третьей группы, после чего похитил его мобильный. Известно, что ранее обвиняемый уже был судим.

    «Фонтанка» писала, что СК Петербурга оперативно нашел подозреваемого в преступлении после того, как по поручению главы СК было возбуждено дело о разбое.

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