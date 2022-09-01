После того как Бастрыкин «посочувствовал» побитому в Петербурге инвалиду, его обидчика быстро нашли

СК Петербурга оперативно нашел подозреваемого в нападении на инвалида в Невском районе после того, как по поручению главы СК было возбуждено дело о разбое.



Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 1 сентября, по подозрению в нападении на 29-летнего инвалида 3 группы утром 26 августа у одного из домов на улице Коллонтай задержан его знакомый.