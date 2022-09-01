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    После того как Бастрыкин «посочувствовал» побитому в Петербурге инвалиду, его обидчика быстро нашли

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    СК Петербурга оперативно нашел подозреваемого в нападении на инвалида в Невском районе после того, как по поручению главы СК было возбуждено дело о разбое.

    Как сообщает пресс-служба регионального ведомства 1 сентября, по подозрению в нападении на 29-летнего инвалида 3 группы утром 26 августа у одного из домов на улице Коллонтай задержан его знакомый.

    Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации

    По версии следствия, 27-летний петербуржец, ранее судимый, с ножом отобрал у инвалида телефон и скрылся.

    На 1 сентября ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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