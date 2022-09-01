Август стал самым жарким и самым мокрым месяцем лета в Петербурге

Синоптики подвели погодные итоги лета 2022 года в Петербурге. В августе было меньше всего солнечных и дождливых дней, но при этом он оказался самым теплым и самым мокрым месяцем сезона.



Последний холодный день августа внес корректировку в среднее значение температуры воздуха за месяц, но он остался самым жарким августом за все время наблюдений, отмечает 1 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале. Средняя температура в минувшем месяце составила +20,6 градуса, тогда как июнь и июль до 20 градусов не дотянули. При этом и по числу дней с солнцем, и по количеству солнечных дней он проигрывает первым двум месяцам лета. А больше всего солнце радовало петербуржцев в июне, хотя по средней температуре он оказался самым «прохладным».