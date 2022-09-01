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    «Ключевые вещи я увидел». Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС, а его делегация осталась там до 3 сентября

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    Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Об этом во второй половине дня 1 сентября сообщает РИА Новости.

    По данным государственного информагентства, руководитель делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели главу МАГАТЭ по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при её обстрелах.

    Гросси отметил, что делегация собрала много информации. «Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — заявил он.

    Ранее глава МАГАТЭ сообщил, что он проведёт в Энергодаре один день, а его делегация останется на станции до 3 сентября.

    «Фонтанка» писала, что глава МАГАТЭ вместе с делегацией прибыли на ЗАЭС днём 1 сентября.

    В последние дни ситуация вокруг АЭС в Энергодаре значительно обострилась: Россия и Украина взаимно обвиняют друг друга в ударах по электростанции и близлежащей территории. Мы публиковали колонку физика-ядерщика о том, чем грозит обстрел ЗАЭС и для кого эта ситуация опаснее всего.

    Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Как заявляли в Минобороны РФ, в последнее время украинские силовики нанесли несколько ударов по территории станции, используя, в частности, беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов, что представляет угрозу утечки радиации.

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