«Ключевые вещи я увидел». Глава МАГАТЭ покинул Запорожскую АЭС, а его делегация осталась там до 3 сентября

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Об этом во второй половине дня 1 сентября сообщает РИА Новости.



По данным государственного информагентства, руководитель делегации «Росатома» и сотрудники ЗАЭС провели главу МАГАТЭ по территории атомной электростанции и показали участки, пострадавшие при её обстрелах.



Гросси отметил, что делегация собрала много информации. «Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — заявил он.

