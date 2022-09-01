КИО попросил дополнительно 56 млрд рублей на закупку жилья в 2023 году

Комитет имущественных отношений Петербурга попросил добавить из казны города на 2023 год 56,3 млрд рублей на приобретение в собственность города жилых помещений. Это следует из заявки КИО к нулевым чтениям проекта бюджета на следующие три года. Документы появились в распоряжении редакции 1 сентября.

Контрольные цифры предусматривают, что на приобретение жилых помещений в собственность государственного жилищного фонда города запланировано выделение 3,75 млрд рублей в 2023 году, 3,58 млрд — в 2024 и 8,41 млрд — в 2025 году. Комитет просит сверху добавить 56,3 млрд в 2023-м, 56,5 млрд в 2024-м и 51,6 млрд в 2025 году — в рамках программы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» и закона о жилищной политике города.