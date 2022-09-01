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    КИО попросил дополнительно 56 млрд рублей на закупку жилья в 2023 году

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    Комитет имущественных отношений Петербурга попросил добавить из казны города на 2023 год 56,3 млрд рублей на приобретение в собственность города жилых помещений. Это следует из заявки КИО к нулевым чтениям проекта бюджета на следующие три года. Документы появились в распоряжении редакции 1 сентября.

    Контрольные цифры предусматривают, что на приобретение жилых помещений в собственность государственного жилищного фонда города запланировано выделение 3,75 млрд рублей в 2023 году, 3,58 млрд — в 2024 и 8,41 млрд — в 2025 году. Комитет просит сверху добавить 56,3 млрд в 2023-м, 56,5 млрд в 2024-м и 51,6 млрд в 2025 году — в рамках программы «Обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» и закона о жилищной политике города.

    В пояснительных материалах указано, что для отдельных категорий граждан в соответствии с законом о жилищной политике потребность составляет по 323 тысячи кв. метров жилья на 2023, 2024 и 2025 годы.

    Кроме того, на 2023 год комитет попросил дополнительно еще 2 млрд к запланированным 3 млрд на приобретение жилья, которое по договорам соцнайма предоставляет детям-сиротам и детям, которые остались без попечения родителей.

    Еще 11 млрд КИО запрашивает на приобретение объектов недвижимости в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие территорий Санкт-Петербурга».

    «Нулевые» чтения по проекту бюджета города в Петербурге в Заксобрании стартовали 29 августа. Заседание бюджетно-финансового парламентского комитета, на котором должна быть рассмотрена заявка комитета имущественных отношений, пройдет 2 сентября.

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