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    Наезд погрузчика на ребенка в «Леруа Мерлен» попал на видео. Водитель не видел малыша из-за высоких стеллажей

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    Погрузчик врезался в четырехлетнего ребенка в магазине товаров для строительства и ремонта в Калининском районе на скорости 15–20 километров в час. Малыш не послушался родителей, которые кричали об опасности.

    Камеры зафиксировали пробежку мальчика между стеллажами «Леруа Мерлен» на улице Руставели около восьми вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водитель погрузчика не видел его — произошел наезд.

    «Фонтанка.ру»

    Удивительно, что при такой скорости транспортного средства малыш получил лишь ушиб ноги. И после осмотра врачей в больнице отправился с родителями домой.

    Ребенок, как выяснилось в ходе проверки, попал в «слепую зону» водителя погрузчика из-за высоты стеллажей. Водитель пытался затормозить. Но было уже поздно. А сам малыш не послушался родителей, кричавших ему об опасности.

    Прокуратура Калининского района проводит проверку по данному инциденту.

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