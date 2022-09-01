Наезд погрузчика на ребенка в «Леруа Мерлен» попал на видео. Водитель не видел малыша из-за высоких стеллажей

Погрузчик врезался в четырехлетнего ребенка в магазине товаров для строительства и ремонта в Калининском районе на скорости 15–20 километров в час. Малыш не послушался родителей, которые кричали об опасности.



Камеры зафиксировали пробежку мальчика между стеллажами «Леруа Мерлен» на улице Руставели около восьми вечера накануне, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водитель погрузчика не видел его — произошел наезд.