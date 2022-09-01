Погрузчик наехал на малыша в магазине товаров для строительства и ремонта в Калининском районе

Бегавшего между рядами ребенка сбил погрузчик в магазине сети «Леруа Мерлен» в Петербурге.



Скорую для четырехлетнего мальчика вызвали накануне днем в строймаркет на улице Руставели, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водитель погрузчика, который перевозил товар, не заметил расшалившегося малыша и наехал ему на ногу.



Ребенка увезли в больницу имени Раухфуса. Там, по предварительной информации, выяснили, что он родился в рубашке — у него всего лишь был ушиб. После оказания медпомощи его отдали родителям с предписанием амбулаторного лечения.

