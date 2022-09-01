    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    760мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Как я провел это лето

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Погрузчик наехал на малыша в магазине товаров для строительства и ремонта в Калининском районе

    2028
    7 комментариев

    Бегавшего между рядами ребенка сбил погрузчик в магазине сети «Леруа Мерлен» в Петербурге.

    Скорую для четырехлетнего мальчика вызвали накануне днем в строймаркет на улице Руставели, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Водитель погрузчика, который перевозил товар, не заметил расшалившегося малыша и наехал ему на ногу.

    Ребенка увезли в больницу имени Раухфуса. Там, по предварительной информации, выяснили, что он родился в рубашке — у него всего лишь был ушиб. После оказания медпомощи его отдали родителям с предписанием амбулаторного лечения.

    Прокуратура района проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close