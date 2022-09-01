«У нас два лежачих полицейских в парадной». Вместе с новым жильцом дом Семеновой получил и свежую трещину

Обитатели доходного дома Семеновой на Рыбацкой улице, который числится в реестре выявленных памятников, последние месяцы внимательно прислушиваются к новому соседу и разглядывают искривившийся пол в парадной.

Собственники помещений в столетнем доме перепугали жильцов незаконной перепланировкой коммерческих помещений на первом этаже. В итоге покрытый метлахской плиткой пол в парадной — гордость обитателей дома Семеновой — изогнулся «домиком». Самое страшное, говорят жильцы, что новый сосед провел реконструкцию аварийных перекрытий. Последний называет это «косметическим ремонтом».



В двух нежилых помещениях (1-Н и 2-Н площадью 135 и 32 кв. метров соответственно) на Рыбацкой улице, 10А ремонт идет с мая. Через некоторое время у дома начались неприятности: пошел волнами пол в парадной. Проведенное обследование показало, что межэтажные перекрытия между первым этажом и подвалом — в аварийном состоянии.

Доходный дом А. И. Семеновой, образец стиля неоклассицизм, в 1913 году построили по проекту архитектора Иосифа Долгинова, автора ряда доходных домов в центре Петербурга. В числе примеров его работ дом Чубаковых на набережной Фонтанки, 126, дом Фукса на проспекте Восстания, 41, дом Урвича на Большом проспекте П.С., 57 и другие. В 2001 году здание на Рыбацкой получило статус выявленного объекта культурного наследия.



Согласно выписке из Росреестра от 31 августа, у первого помещения один собственник, у второго - два.

«Теперь у нас два лежачих полицейских. Да, он [пол] пошел «домиком» только потому, что в помещении 2-Н они уже залили полы и положили тяжеленный керамогранит, то есть нагрузили и пустили туда людей — видимо, сдали в аренду. Сейчас эта плита перекрытия с людьми работает так, что у нас уже два «лежачих полицейских», такие валики пошли. А метлахская плитка у нас в вестибюле — это предмет охраны. Сейчас ее уже не узнать, процесс пошел на наших глазах», — говорит член совета дома Елена Тенищева.



Больше всего ее беспокоит даже не незаконная перепланировка, ее легализация проводится через суд, а именно работа соседей с перекрытиями.

«Они сняли не только пол — 5 см стяжки. Они «забрали» перекрытия, вынули все содержимое и, так сказать, «раздели» до основания — буквально до потолка подвала — и обнажили наши металлические конструкции, которые находятся в аварийном состоянии. Это официальное заключение — у нас 5 июля было обследование, которое по нашему заявлению проводило ЖКС №2, по состоянию конструкции межэтажных перекрытий подвальных помещений и первого этажа. И по нему в аварийном состоянии [находятся] все конструкции по всем помещениям. И сейчас это заключение подано в жилищное агентство. Конструкции поставили на капитальный ремонт», — говорит Тенищева.



Согласно техническому заключению от 1 августа, состояние основных несущих элементов надподвального перекрытия ряда помещений, в частности, Н-1 и Н-2 — аварийное. Также аварийным признано и техническое состояние основных несущих элементов лестничного марша спусков в подвал и металлических перемычек.

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«Они дошли до наших перекрытий, снесли все стены, оставили только капитальные. Вот сейчас им запрещено производить любые работы нашей районной администрацией. Но к сожалению, они сводят вопрос к перепланировке. Подвалы находятся в аварийном состоянии. Мы говорим: ребята, если можете, помогите нам с перекрытиями. И они эти перекрытия, вот тавровая балка чугунная — и она вся пустая. Она держится на соплях», — рассказывает другой жилец Натэлла.



По свидетельствам жильцов, запрет проведения работ рабочие в помещениях нарушают ежедневно. «Мы каждый день слышим вибрации по внутренним стенам, собственники говорят, что есть обсыпания по дымоходам», — говорят жильцы. Они подготовили обращение в прокуратуру, а в пятницу, 2 сентября, с проверкой на адрес выйдут представители ГЖИ, фонда капремонта и ГУЖА.

Стресс обитателей подогревает то, что в памяти свежи происшествия с домом на соседней улице. В марте 2022 года подвальные перекрытия обрушились в доме №58 по Чкаловскому проспекту, стена пошла трещиной, жильцов пришлось частично эвакуировать. В 2019 году на Большом проспекте Петроградской стороны провалился пол в магазине. В 2019 году незаконная перепланировка в коммерческим помещении «растрескала» дом князя Грузинского на Восстания, 6. Ну и известная история с перепланировкой, причем, согласованной, дома на Каменноостровском проспекте, которая оставила без жилья три десятка человек после обрушения несущих конструкций. Неудивительно, что обитатели любого исторического дома к перепланировкам относятся, как минимум, настороженно.



Чиновники подтверждают, что работы в доме Семеновой ведутся незаконно. Как рассказали в пресс-службе администрации Петроградского района, ЖКС №2 Петроградского района выявил незаконную перепланировку в помещении 1-Н, и коммунальщики уже направили документы в администрацию на МВК. «Согласно протоколу МВК, до 21 августа собственник помещения должен был привести его в первоначальное состояние. По информации ЖКС, собственник этого не сделал. В настоящее время администрация готовит исковое заявление в суд. Вместе с тем, по информации ЖКС, в помещении не ведутся работы капитального характера», — отметили чиновники.

В комитете по охране памятников относительно работ в 1-Н рассказали следующее: «Разрешение на проведение работ по ремонту указанного помещения объекта КГИОП не выдавалось, проектная документация не поступала».

При этом чиновники говорят, с 10 марта действует постановление Смольного № 336, которое ввело мораторий на проведение в 2022 году внеплановых контрольных мероприятий. В конце июля комитет направил в адрес собственников предостережение о необходимости не допускать нарушение федерального закона об охране объектов культурного наследия (№73-ФЗ) и не допускать проведение работ по перепланировке и переустройству помещений без наличия на руках задания от КГИОП, согласованной с комитетом проектной документации и разрешения. Также ведомство направило в полицию заявление о преступлении.



«В настоящее время КГИОП в отношении правообладателя помещения 1-Н организована работа по устранению нарушения требований законодательства об объектах культурного наследия в судебном порядке», — добавили в пресс-службе комитета.

«В настоящее время по маленькому помещению никаких работ уже не проводим, оно месяца два как отремонтировано, и сдается. В помещении 1-Н идет косметический ремонт», — ответил хозяин помещений на просьбу «Фонтанки» прокомментировать ситуацию.

Собеседник уверил, что «ремонт» якобы не затрагивает работу с перекрытиями и пригласил редакцию приехать. По его мнению, для проводимых работ никакой разрешительной документации не требуется. Он заверил, что о трещине в парадной «в первый раз слышит», и также не знает о техническом заключении, в соответствие с которым конструкции были признаны аварийными.

