В дискредитации армии обвинили еще одну актрису. Дело Татьяны Рудиной рассмотрят сразу после Асмус

Против заслуженной артистки России Татьяны Рудиной возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил России — сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, куда поступили материалы дела. Как рассказал собеседник агентства, заседание пройдет 6 сентября в полдень — то есть сразу после дела ее коллеги Кристины Асмус, в чьем отношении был составлен аналогичный протокол.



Какие именно высказывания стали поводом для возбуждения дела — не уточняется.

