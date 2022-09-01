В дискредитации армии обвинили еще одну актрису. Дело Татьяны Рудиной рассмотрят сразу после Асмус

Против заслуженной артистки России Татьяны Рудиной возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил России — сообщает 1 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы, куда поступили материалы дела. Как рассказал собеседник агентства, заседание пройдет 6 сентября в полдень — то есть сразу после дела ее коллеги Кристины Асмус, в чьем отношении был составлен аналогичный протокол.
Какие именно высказывания стали поводом для возбуждения дела — не уточняется.
Татьяна Рудина — советская и российская актриса театра и кино, игравшая в «Ленкоме», Московском драматическом театре имени Марии Ермоловой, сотрудничавшая с «Театральным товариществом 814» Олега Меншикова. Жена актера Александра Сирина и дочь актера Рудольфа Рудина, запомнившегося ролью пана Гималайского в передаче «Кабачок «13 стульев». Среди фильмов с участием Татьяны Рудиной — «Дом, который построил Свифт», «Выйти замуж за капитана», «По главной улице с оркестром», сериалы «Таксистка», «Журов» и «Мурка».
Ранее «Фонтанка» сообщала о деле против звезды сериала «Интерны» Кристины Асмус. Ее будут судить за пост с негативным отношением к спецоперации на Украине.