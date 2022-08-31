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    РБК: Асмус будут судить за пост в соцсети с негативным отношением к спецоперации на Украине

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    Тверской районный суд объяснил, за что будут судить Кристину Асмус.

    Звезда «Интернов» получила протокол о дискредитации вооруженных сил РФ после публикации в соцсетях, «направленной на негативное отношение к проводимой военной операции», — пояснили в суде РБК 31 августа.

    Судя по соцсетям Асмус, речь идет о посте в запрещенном в РФ «Инстаграме», который появился в её аккаунте 26 недель назад.

    Административное дело актрисы было зарегистрировано в суде 25 августа, писала «Фонтанка». Рассмотрение назначено на 6 сентября.

    Асмус стала популярной после появления сериала «Интерны», в котором она сыграла одну из главных ролей. Была замужем за шоуменом Гариком Харламовым.

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