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    Звезду «Интернов» и «Текста» Кристину Асмус будут судить за дискредитацию вооруженных сил РФ

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    Тверской районный суд Москвы зарегистрировал административное дело о «публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ» в отношении актрисы Кристины Асмус.

    Карточка дела, которое было зарегистрировано 25 августа, появилась на сайте суда, стало известно «Фонтанке» 31 августа.

    Первая часть статьи 20.3.3 КоАП, которую инкриминируют актрисе, предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

    Асмус стала популярной после появления сериала «Интерны», в котором она сыграла одну из главных ролей. Была замужем за шоуменом Гариком Харламовым.

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