Сложная зима и жаркое лето заставили вылить на дороги Петербурга 1 млн кубометров воды

Ровно 1 миллион кубометров воды потратили на мытье петербургских улиц с начала весенне-летнего сезона до первого дня осени. Обычно таких объемов городские предприятия достигают куда более поздней осенью, отмечают 1 сентября в пресс-службе комитета по благоустройству.



Большой расход воды в ведомстве объясняют двумя факторами. Первым стала сложная и снежная зима, которая «сильно наследила на дорогах Петербурга», и дорожникам пришлось «усиленно замывать проезжую часть и тротуары» от остатков бензина, масел, смол, песка и пыли.