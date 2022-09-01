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    Сложная зима и жаркое лето заставили вылить на дороги Петербурга 1 млн кубометров воды

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    Ровно 1 миллион кубометров воды потратили на мытье петербургских улиц с начала весенне-летнего сезона до первого дня осени. Обычно таких объемов городские предприятия достигают куда более поздней осенью, отмечают 1 сентября в пресс-службе комитета по благоустройству.

    Большой расход воды в ведомстве объясняют двумя факторами. Первым стала сложная и снежная зима, которая «сильно наследила на дорогах Петербурга», и дорожникам пришлось «усиленно замывать проезжую часть и тротуары» от остатков бензина, масел, смол, песка и пыли.

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    Вторым фактором стало жаркое лето. Чтобы защитить дороги от деформации в жару и зеленые насаждения от зноя, улицы поливали чаще, на некоторых частоту полива увеличивали до одного раза каждые шесть часов. В особо жаркие дни прибегали также к орошению улиц: форсунки навесного оборудования поливомоечных машин поворачивали вверх, что позволяло окатить водой большую площадь дорог и газонов и увлажнить воздух. Горожане вполне оценили такой способ охладиться, например, на Дворцовой площади, хотя и не все.

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    «Отметим, что для полива городских территорий предприятия комитета по благоустройству используют только питьевую воду», — добавляют в ведомстве.

    Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

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