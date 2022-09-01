Польша, Финляндия и страны Прибалтики обсудят новые ограничения для российских туристов, которые прибывают по суше, передает 1 сентября Bloomberg.
Как сообщили агентству два дипломата ЕС, пожелавшие остаться неназванными, страны Прибалтики будут стремиться ввести региональные ограничения для российских туристов, въезжающих в Евросоюз по суше, вместе с Польшей и Финляндией. По словам дипломатов представители этих стран намерены встретиться и обсудить меры уже на следующей неделе.
Это одно из последствий прошедшего в Праге собрания глав МИД стран ЕС. Что еще там решили с «шенгеном» для россиян — читайте в разборе «Фонтанки».