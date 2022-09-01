До Москвы успел убежать житель Кисловодска, который так хотел свободы, что покусился на святое — полицейскую машину. Теперь его ждут три решетки клетки и стена в петербургском суде.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 1 сентября, инцидент произошел 14 июня этого года на АЗС в доме 21 по Камышовой улице. Неадекватный мужчина вызвал тревогу у сотрудников, и они обратились к полицейскому, который приехал на заправку на служебном автомобиле.

