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    Поездка за рулем полицейской машины может вернуть жителя Кисловодска в колонию, из которой он пытался сбежать

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    До Москвы успел убежать житель Кисловодска, который так хотел свободы, что покусился на святое — полицейскую машину. Теперь его ждут три решетки клетки и стена в петербургском суде.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга 1 сентября, инцидент произошел 14 июня этого года на АЗС в доме 21 по Камышовой улице. Неадекватный мужчина вызвал тревогу у сотрудников, и они обратились к полицейскому, который приехал на заправку на служебном автомобиле.

    Замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД Приморского района посадил мужчину на заднее сиденье и отошел на минуту. Тот перебрался на переднее сиденье, сел за руль и надавил на газ. Полицейский держался за дверь автомобиля, и его протащило за машиной несколько метров, пока он не упал.

    46-летнего жителя Кисловодска задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Москве.

    Он, по данным пресс-службы, объяснил свое поведение тем, что боялся попасть в полицию, так как находился в розыске в связи с уклонением от административного надзора.

    В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «угон, совершенный с применением насилия опасного для жизни и здоровья» и «применение насилия в отношении представителя власти».

    Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

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