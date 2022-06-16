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    Чудо из туалета угнало полицейскую машину в Петербурге, не желая ехать в отдел

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    11 комментариев

    Неприятная история приключилась с сотрудником полиции Приморского района Петербурга во время службы. В ходе задержания нарушитель прыгнул за руль спецавтомобиля и был таков. Подробности «Фонтанка» узнала 16 июня.

    Все произошло два дня назад, а началось с того, что сотрудник полиции, будучи одетым по форме, поехал из отдела на АЗС, чтобы заправить служебную машину. Девушка-кассир обратила внимание на сотрудника МВД и пожаловалась на неадекватного человека, который заперся в туалете. Вскоре оттуда действительно вышел мужчина в измененном состоянии. Полицейский его тут же пригласил проехать в отдел.

    Сотрудник правопорядка проводил посетителя туалета до машины и усадил на заднее сиденье. Пока сам садился в машину, задержанный выскочил. Полицейский завел машину, чтобы не терять время, и снова усадил подозрительного мужчину в салон. Тот опять вырвался наружу. В конечном итоге он смог первым сесть за руль служебного автомобиля, надавить на газ и уехать в закат, оставив полицейского на АЗС.

    О произошедшем сразу же было сообщено в дежурную часть, и вскоре патрульный автомобиль подрезал бесстрашного лихача. О его дальнейшей судьбе не сообщается.

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    Комментарии (11)

    Ref
    Это был целый "замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Приморскому району" С. Наручники он при себе не носит.
    261215271
    Наградить ответственного сотрудника ))
    своих не бросаем
    наручники не? только на площадях винтить женщин и стариков способны...
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