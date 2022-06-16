Чудо из туалета угнало полицейскую машину в Петербурге, не желая ехать в отдел

Неприятная история приключилась с сотрудником полиции Приморского района Петербурга во время службы. В ходе задержания нарушитель прыгнул за руль спецавтомобиля и был таков. Подробности «Фонтанка» узнала 16 июня.



Все произошло два дня назад, а началось с того, что сотрудник полиции, будучи одетым по форме, поехал из отдела на АЗС, чтобы заправить служебную машину. Девушка-кассир обратила внимание на сотрудника МВД и пожаловалась на неадекватного человека, который заперся в туалете. Вскоре оттуда действительно вышел мужчина в измененном состоянии. Полицейский его тут же пригласил проехать в отдел.



Сотрудник правопорядка проводил посетителя туалета до машины и усадил на заднее сиденье. Пока сам садился в машину, задержанный выскочил. Полицейский завел машину, чтобы не терять время, и снова усадил подозрительного мужчину в салон. Тот опять вырвался наружу. В конечном итоге он смог первым сесть за руль служебного автомобиля, надавить на газ и уехать в закат, оставив полицейского на АЗС.

