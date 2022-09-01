Сообщение о минировании всполошило БЦ «Авиатор». Работников отправили на «удалёнку»

Звонок анонима отправил на «удалёнку» работников в бизнес-центре (БЦ) «Авиатор». Неизвестный предупредил о минировании, насколько оно реально — выясняют.



Об эвакуации, прошедшей 1 сентября в БЦ на Мебельной улице, 12/1, рассказала читательница «Фонтанки». По словам девушки, людей попросили выйти около 11 утра по громкоговорителю.



«Все думали, что это тренировка, но сказали, что это не так. Работников отправили домой. Большинству предложили работать удалённо», — добавила горожанка.

