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    Ничего необычного. Вулкан извергается во время линейки в честь 1 сентября в Северо-Курильске

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    Вулкан Эбеко снова решил напомнить о себе прямо в разгар школьной линейки в городе Северо-Курильске. Выброс пепла на высоту 4 километра получили учащиеся в честь 1 сентября.

    О новом выбросе сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН на своей странице в телеграм-канале. В соцсетях местные жители сочли природное явление своеобразным поздравлением с первым учебным днем. Серые клубы были отлично видны из школьного двора, но родителей и детей, судя по видео, больше занимали в тот момент речи администрации.

    В городе в результате извержения выпало небольшое количество пепла, но на запах сероводорода никто не жаловался. В ГУ МЧС заявили, что угрозы для населения нет.

    На днях вулкан Эбеко уже плевался пеплом на 2 километра вверх.

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