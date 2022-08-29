Завораживающее зрелище. Вулкан Эбеко на Курилах выплюнул пепел на высоту 2 километров

Свидетелями выброса пепла из вулкана Эбеко стали туристы, путешествующие по Курильским островам. 29 августа видео извержения опубликовали в соцсетях.



На кадрах видно, как гигантские облака пепла поднимаются над горой. Как отмечают специалисты, вулканический взрыв выбросил пепел на высоту до 2 км над уровнем моря, облако дрейфует к северо-востоку от вулкана. Активность сохраняется.

Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Это может повлиять на низколетящие самолёты и аэропорт Северо-Курильска.