    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, с-в

    759мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.09eur59.88
    Рейтинг миллиардеров СПбЧто будет с визами?Орел и решка в СПбОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Завораживающее зрелище. Вулкан Эбеко на Курилах выплюнул пепел на высоту 2 километров

    1581
    1 комментарий

    Автор: 41|РЕГИОН.LIVE / vk.com

    Свидетелями выброса пепла из вулкана Эбеко стали туристы, путешествующие по Курильским островам. 29 августа видео извержения опубликовали в соцсетях.

    На кадрах видно, как гигантские облака пепла поднимаются над горой. Как отмечают специалисты, вулканический взрыв выбросил пепел на высоту до 2 км над уровнем моря, облако дрейфует к северо-востоку от вулкана. Активность сохраняется.

    Выбросы пепла на высоту до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Это может повлиять на низколетящие самолёты и аэропорт Северо-Курильска.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close